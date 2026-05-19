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Francoforte: in forte denaro Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro Flatexdegiro
Seduta decisamente positiva per Flatexdegiro, che tratta in rialzo del 4,21%.
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