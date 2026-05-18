New York: calo per Carvana

(Teleborsa) - Rosso per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che sta segnando un calo del 2,70%.



Lo scenario su base settimanale di Carvana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Carvana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 65,11 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67,84. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 64,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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