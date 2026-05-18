New York: giornata depressa per Charter Communications
(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che presenta una flessione del 2,57%.
Lo scenario su base settimanale di Charter Communications rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Charter Communications suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 139 USD con tetto rappresentato dall'area 147,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 135,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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