New York: performance negativa per AppLovin
(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma tecnologica di applicazioni, che passa di mano con un calo del 2,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,73%, rispetto a -1,16% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 507,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 481,7. L'equilibrata forza rialzista di AppLovin è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 533,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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