New York: performance negativa per AppLovin

(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma tecnologica di applicazioni , che passa di mano con un calo del 2,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,73%, rispetto a -1,16% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 507,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 481,7. L'equilibrata forza rialzista di AppLovin è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 533,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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