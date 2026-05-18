New York: scatto rialzista per Zscaler

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,74%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zscaler rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Zscaler classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 173,4 USD e primo supporto individuato a 164,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 182,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```