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New York: scatto rialzista per Zscaler

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Zscaler
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zscaler rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Zscaler classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 173,4 USD e primo supporto individuato a 164,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 182,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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