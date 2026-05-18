Piazza Affari: netto calo registrato da Juventus

(Teleborsa) - In forte ribasso la società operante nel settore del calcio professionistico , che mostra un -3,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Juventus evidenzia un declino dei corsi verso area 1,897 Euro con prima area di resistenza vista a 1,955. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,862.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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