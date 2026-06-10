Piazza Affari: spinge in avanti Juventus
(Teleborsa) - Brilla la società operante nel settore del calcio professionistico, che passa di mano con un aumento del 3,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Juventus mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,92%, rispetto a -1,47% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il quadro tecnico di Juventus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,014 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,11. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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