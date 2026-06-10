Piazza Affari: spinge in avanti Juventus

(Teleborsa) - Brilla la società operante nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 3,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Juventus mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,92%, rispetto a -1,47% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico di Juventus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,014 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,11. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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