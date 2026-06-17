Piazza Affari: giornata depressa per Juventus

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società operante nel settore del calcio professionistico , in flessione del 2,21% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Juventus rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Juventus mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,167 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,099. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,235.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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