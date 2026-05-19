Milano 17:35
48.355 -0,65%
Nasdaq 17:38
28.744 -0,86%
Dow Jones 17:38
49.460 -0,45%
Londra 17:35
10.331 +0,07%
Francoforte 17:35
24.401 +0,38%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,07%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.330,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,07%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 10.330,55 punti.
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