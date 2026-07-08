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Borsa: Profondo rosso per Londra, in discesa dell'1,66%

Il FTSE 100 termina a 10.489,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Londra, in discesa dell'1,66%
Affonda sul mercato Londra, che esibisce un -1,66% e chiude la seduta a 10.489,04 punti.
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