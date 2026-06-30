Milano 17:35
51.682 +1,01%
Nasdaq 17:50
30.157 +1,28%
Dow Jones 17:50
52.280 +0,19%
Londra 17:35
10.497 +0,12%
Francoforte 17:35
24.996 +1,50%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,12%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.497,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,12%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 10.497,12 punti.
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