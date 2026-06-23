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Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.428,85 punti
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23 giugno 2026 - 17.43
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