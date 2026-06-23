Milano 17:35
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Nasdaq 18:47
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Dow Jones 18:47
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.428,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 10.428,85 punti.
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