Milano 10:27
48.730 +0,13%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 10:27
10.379 +0,53%
Francoforte 10:27
24.548 +0,99%

Cambi: euro a 185,164 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,164 yen alle 08:30
Euro a 185,164 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```