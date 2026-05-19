Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Discreta performance per il cambio Euro / Yen, che si è attestato a 185,11.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 185,337. Supporto stimato a 184,657. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 186,017.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)