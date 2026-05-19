Carvana in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che esibisce una perdita secca del 5,57% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Carvana è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Carvana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 61,08 USD con area di resistenza individuata a quota 64,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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