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Deere & Company in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Deere & Company in discesa a New York
Scende sul mercato il produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali, che soffre con un calo del 7,17%.
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