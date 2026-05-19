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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica guadagna l'1,47% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 1.604,89 punti.
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