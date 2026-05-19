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Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer, con una variazione percentuale del 3,18%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Teamviewer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,645. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,315.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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