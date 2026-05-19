Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer , con una variazione percentuale del 3,18%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Teamviewer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,645. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,315.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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