Francoforte: andamento negativo per Teamviewer
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Teamviewer, con una flessione del 2,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Teamviewer. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Teamviewer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,719 Euro. Primo supporto a 4,649. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,625.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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