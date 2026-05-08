Francoforte: scambi negativi per Teamviewer
(Teleborsa) - Ribasso per Teamviewer, che presenta una flessione del 2,72%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teamviewer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Teamviewer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,602 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,507. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,697.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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