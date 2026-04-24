Milano 12:36
47.485 -0,88%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:36
10.398 -0,56%
Francoforte 12:36
24.080 -0,31%

Francoforte: andamento sostenuto per Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Teamviewer
Rialzo marcato per Teamviewer, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.
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