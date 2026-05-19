New York: al centro degli acquisti Salesforce
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che scambia in rialzo del 4,26%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salesforce rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Salesforce è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 188,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 193,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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