New York: al centro degli acquisti Salesforce

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che scambia in rialzo del 4,26%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salesforce rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Salesforce è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 188,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 193,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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