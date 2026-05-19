Milano 17:35
48.355 -0,65%
Nasdaq 17:41
28.749 -0,85%
Dow Jones 17:41
49.486 -0,40%
Londra 17:35
10.331 +0,07%
Francoforte 17:35
24.401 +0,38%

New York: giornata depressa per Lam Research

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Lam Research
Sottotono il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano con un calo del 2,64%.
Condividi
```