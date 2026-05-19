New York: netto calo registrato da Moderna

(Teleborsa) - Retrocede molto la società americana di biotecnologia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Moderna rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Moderna , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45,39 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 47,23. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 44,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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