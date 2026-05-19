New York: netto calo registrato da Moderna
(Teleborsa) - Retrocede molto la società americana di biotecnologia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,17%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Moderna rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Moderna, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45,39 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 47,23. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 44,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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