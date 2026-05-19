New York: si concentrano le vendite su Amazon
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso dell'e-commerce, che presenta una flessione del 3,32% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amazon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gigante delle vendite sul web. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 260,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 253,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 251,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```