New York: nuovo spunto rialzista per Amazon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'e-commerce , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del gigante delle vendite sul web mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 278,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 275,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 282.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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