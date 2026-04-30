New York: rosso per Amazon

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dell'e-commerce , che presenta una flessione del 2,38%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Amazon subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'esame di breve periodo del gigante delle vendite sul web classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 268,2 USD e primo supporto individuato a 251,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 285,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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