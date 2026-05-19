Parigi: amplia l'ascesa Dassault Systemes
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software francese, che mostra una salita bruciante del 4,13% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dassault Systemes più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Dassault Systemes sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,77 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,08. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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