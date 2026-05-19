Milano
17:35
48.355
-0,65%
Nasdaq
17:42
28.753
-0,83%
Dow Jones
17:42
49.473
-0,43%
Londra
17:35
10.331
+0,07%
Francoforte
17:35
24.401
+0,38%
Martedì 19 Maggio 2026, ore 17.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 maggio 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si abbattono le vendite sul
comparto beni industriali a Milano
, che continua la giornata a 93.581,78 punti, in forte calo del 2,36%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: seduta molto difficile per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Argomenti trattati
Borsa
(1430)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Industrial Goods And Services
-2,39%
Altre notizie
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: in perdita il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: scatto rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Vola a Piazza Affari il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto