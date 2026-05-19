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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si abbattono le vendite sul comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 93.581,78 punti, in forte calo del 2,36%.
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