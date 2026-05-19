Piazza Affari: scambi negativi per LU-VE Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che mostra un decremento del 3,08%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di LU-VE Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 71,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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