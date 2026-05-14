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Piazza Affari: sviluppi positivi per LU-VE Group
Migliori e peggiori
,
In breve
14 maggio 2026 - 12.30
Brillante rialzo per il
produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,09%.
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