Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che avanza bene del 2,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di LU-VE Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 68,73 Euro e primo supporto individuato a 66,23. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 71,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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