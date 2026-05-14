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Piazza Affari: spinge in avanti LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: spinge in avanti LU-VE Group
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di LU-VE Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 65,83 Euro e primo supporto individuato a 63,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 68,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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