Quarticciolo, via alla riqualificazione: Sogesid supporterà gli interventi del commissario Ciciliano

(Teleborsa) - Siglata ieri la Convenzione Quadro tra il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, Fabio Ciciliano, e l’Amministratore delegato di Sogesid, Errico Stravato, con l’obiettivo di rafforzare il supporto operativo e accelerare la realizzazione degli interventi destinati alle aree del Paese caratterizzate da maggiori fragilità infrastrutturali e sociali.



L’intesa, prevista dal Dl n.208/2024 c.d. "Decreto emergenze", è stata consolidata affidando a Sogesid il ruolo di centrale di committenza e il supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle procedure di gara e l’attuazione degli interventi.



Tra le opere prioritarie, assume particolare rilievo il programma di riqualificazione del quartiere Quarticciolo, a Roma, considerato strategico nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana, recupero delle infrastrutture e rafforzamento della coesione sociale nelle aree ad alta vulnerabilità.



La Società di ingegneria ambientale dello Stato curerà le procedure ad evidenza pubblica, dalla progettazione allo svolgimento delle singole gare fino alla relativa esecuzione dei contratti stipulati, comprese le attività propedeutiche, connesse e conseguenti agli interventi, mettendo a disposizione competenze ingegneristiche, tecniche, amministrative e legali, in stretto raccordo con la Struttura Commissariale L’obiettivo della Convenzione è accelerare la realizzazione delle opere, rafforzare la capacità amministrativa e garantire tempi più rapidi ed efficaci nella messa a terra degli interventi previsti.



"Nell’attività di riqualificazione delle aree ad alta vulnerabilità stiamo mettendo in campo una risposta sinergica con enti ed istituzioni dall'elevata portata operativa - ha commentato Ciciliano - perché è importante e giusto che i cittadini di queste comunità sentano forte la presenza dello Stato, dopo anni in cui questa attenzione è mancata. In questa chiave, l’intesa firmata oggi è particolarmente rilevante, perché ci consentirà di intervenire con ulteriore celerità e soprattutto di avvalerci di competenze e capacità di grande valore".



Errico Stravato ha sottolineato che "con la firma di questa Convenzione, Sogesid S.p.A. conferma il proprio impegno al fianco delle Istituzioni per sostenere interventi strategici nei territori più fragili del Paese. Metteremo a disposizione della Struttura Commissariale competenze ingegneristiche, tecniche e amministrative altamente specializzate per accelerare la realizzazione delle opere e garantire procedure efficienti, trasparenti e tempestivi, affinché gli interventi previsti possano tradursi rapidamente in risultati tangibili per il territorio".

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