Aaeroporto Fellini di Rimini: 200 milioni per lo sviluppo dello scalo

(Teleborsa) - Al teatro Galli Rimini, con l’intervento del presidente Enac Pierluigi Di Palma e del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, è stato presentato il piano di sviluppo dell’aeroporto Fellini, affidato all’architetto Massimo Roj e allo studio Progetto Cmr.



Il progetto di riqualificazione e ampliamento dello scalo sarà avviato con la demolizione dell’ex hotel Coronado, per dar spazio a un terminal completamente rinnovato, a parcheggi e attività commerciali.



Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, società di gestione dell’aeroporto Fellini, ha parlato di "progetto da realizzare per fasi, che consenta lo sviluppo del traffico senza creare discontinuità".



La conclusione degli espropri delle aree circostanti consente di pianificare i lavori che saranno avviati nel 2027 e prevedono anche la realizzazione di un parcheggio multipiano da 1.500 posti. Si punta alla creazione del Nuovo Distretto Aeroportuale come parte integrante del Piano di Sviluppo 2026–2040 predisposto dalla società di gestione AIRiminum con circa 200 milioni di investimenti, di cui 80 destinati alla riqualificazione).



Nel 2026 il Fellini stima 614mila passeggeri, dopo i 417mila del 2025, con l’obiettivo di superare quota 1 milione nel 2028, quando potrebbe esserci la base di una importante compagnia aerea low cost.



"Rimini non si pone in competizione con l’hub principale regionale - ha sottolineato Corbucci - ma punta garantire ulteriore capacità aeroportuale ad un sistema regionale equilibrato e moderno che, potendo contare su più pilastri, possa perseguire l’ambizioso obiettivo dei 20 milioni di passeggeri annui".

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