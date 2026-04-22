Fondazione MPS, l'utile sale a 18,5 milioni di euro nel 2025. Attivo a 636 milioni

(Teleborsa) - Fondazione MPS ha chiuso l'esercizio 2025 con un risultato economico positivo di 18,5 milioni di euro, in incremento rispetto all'anno precedente (+47% rispetto ai 12,6 milioni di euro del 2024), caratterizzato soprattutto da un buon andamento della gestione corrente, nonostante il periodo di elevata volatilità dei mercati finanziari.



Il Patrimonio Netto contabile della Fondazione si attesta a 593 milioni di euro, in aumento di 11,1 milioni di euro sul 2024 (+1,9%). Da fine 2015 al 2025 il Patrimonio è aumentato complessivamente di 141 milioni di euro (+31%, risultando di oltre 43 milioni di euro superiore rispetto a quello rivalutato per l'inflazione). L'Attivo Finanziario è di 636,1 milioni di euro, costituito prevalentemente da strumenti liquidi o liquidabili, come risultato del percorso di rimodulazione e allocazione degli investimenti avviato nel 2019, finalizzato a definire e gestire un portafoglio ben diversificato, in partecipazioni, gestori, titoli e fondi, in grado di generare flussi finanziari annuali stabili nel tempo.



Per quanto attiene i Ricavi, si registrano proventi complessivi pari a 23,2 milioni di euro (+36%). Gli Oneri ordinari (-2,48 milioni di euro), consolidano ormai una tendenza pluriennale di elevati decrementi (-7% sul 2024 e -16% sul 2018).



Le risorse complessivamente deliberate per il territorio si attestano a circa 11 milioni di euro, distribuite su 149 interventi, con oltre l'80% degli importi destinato a enti della provincia di Siena. Nello specifico, sono stati assegnati 4,2 milioni di euro su 76 interventi per il Programma Arte e Cultura; 2,4 milioni di euro su 53 interventi per il Programma Società Inclusiva e 4,3 milioni di euro su 20 interventi per il Programma Ricerca e Sviluppo.



All'apporto di risorse finanziarie della Fondazione si affiancano cofinanziamenti e risorse complementari attivate da beneficiari e partner: nel complesso, i progetti sostenuti nel 2025 hanno generato risorse per oltre 30,3 milioni di euro, con un effetto leva complessivo intorno a 2 (circa 37% risorse FMps e 63% da altri soggetti), moltiplicando l'impatto degli interventi sul territorio.

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