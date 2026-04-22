Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CAD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6257, mentre il primo supporto è stimato a 0,6188. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6326.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)