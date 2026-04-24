Milano 9:34
47.588 -0,67%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:34
10.412 -0,43%
24.164 +0,04%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,03%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6259, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6226. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,6292.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```