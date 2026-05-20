Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Giornata da dimenticare per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,16% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 106,79. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 112,46.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)