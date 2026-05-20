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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,3%

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In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,3%
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