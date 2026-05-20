Fed, Barr: "Solo il 31% degli americani si sente finanziariamente sano"

(Teleborsa) - Oggi il 96% degli adulti americani ha un conto bancario, ma "solo il 31% degli americani si sente finanziariamente sano". Lo ha dichiarato Michael Barr, governatore della Federal Reserve, citando il sondaggio annuale della Financial Health Network nel suo intervento alla conferenza EMERGE Financial Health 2026 di Atlanta. "Un divario che dimostra come "l'accesso da solo non garantisce risultati: alcuni conti hanno costi e rischi che superano i benefici per i clienti a basso reddito", ha aggiunto.



Un altro indicatore particolarmente efficace citato da Barr è il cosiddetto "$400 test", introdotto dalla Fed con il Survey of Household Economics and Decisionmaking nel 2013: "Quasi il 40% delle famiglie non aveva i contanti per pagare comodamente una spesa imprevista di 400 dollari, e questo è ancora vero oggi, con il 37%". Un dato che, secondo il governatore, "ha aiutato il pubblico e i leader politici a comprendere quante famiglie siano vulnerabili agli sviluppi economici negativi".



Sull'AI, Barr ha evidenziato opportunità concrete: "Le aziende che usano l'AI hanno il potenziale per supportare la salute finanziaria: una migliore comprensione del comportamento dei clienti può portare a offrire consulenza finanziaria mirata e a identificare i clienti vulnerabili prima che cadano in una crisi". Ha tuttavia sottolineato quattro sfide: identificazione delle variabili rilevanti, tensione tra accesso ai dati e privacy, rigore metodologico e capacità dei consumatori di tradurre i dati in azioni concrete.



"Abbiamo l'infrastruttura di dati, gli strumenti analitici e le conoscenze comportamentali per misurare e migliorare significativamente la salute finanziaria su larga scala. La domanda non è se adottare questi strumenti, ma come garantire che mantengano la loro promessa", ha concluso.

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