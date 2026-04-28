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/ Indice Fed Richmond USA in aprile
Indice Fed Richmond USA in aprile
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28 aprile 2026 - 16.05
USA,
Indice Fed Richmond in aprile pari a 3 punti
, in aumento rispetto al precedente 0 punti (la previsione era 2 punti).
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