Milano 17:35
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Indice Fed Richmond USA in aprile

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Indice Fed Richmond USA in aprile
USA, Indice Fed Richmond in aprile pari a 3 punti, in aumento rispetto al precedente 0 punti (la previsione era 2 punti).
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