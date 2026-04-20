Fed, Warsh: Fed deve "rimanere nel suo ambito di competenza" per continuare a essere indipendente

Indipendenza non minacciata da funzionari eletti che esprimono opinioni su tassi

(Teleborsa) - L'indipendenza della Federal Reserve è "essenziale" ma non è minacciata da funzionari eletti – presidenti, senatori o membri della Camera – che esprimono la loro opinione sui tassi. È quanto Kevin Warsh, l'uomo scelto da Donald Trump per diventare il prossimo leader della banca centrale Usa dopo Jerome Powell, dirà domani alla Commissione Bancaria del Senato. Lo anticipa CNBC, che ha ottenuto una copia della testimonianza stessa.



Secondo l'ex membro della Fed che aspira a diventarne il numero uno, la banca centrale "deve stare al suo posto", deve rimanere nel proprio ambito di competenza e concentrata sui suoi obiettivi primari.



"In parole semplici, l'indipendenza della Fed dipende in gran parte dalla Fed stessa", ha affermato Warsh aggiungendo che "l'indipendenza della Fed è maggiormente a rischio quando si addentra in politiche fiscali e sociali in cui non ha né autorità né competenza".



Nel suo intervento Warsh ha inoltre espresso un fermo impegno nella lotta all'inflazione, menzionando solo una volta il mercato del lavoro.

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