Milano 27-apr
0 0,00%
Nasdaq 27-apr
27.306 +0,01%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 27-apr
10.321 -0,56%
Francoforte 27-apr
24.084 -0,19%

Indice Fed Dallas USA in aprile

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Indice Fed Dallas USA in aprile
USA, Indice Fed Dallas in aprile pari a -2,3 punti, in calo rispetto al precedente -0,2 punti.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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