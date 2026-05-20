Londra: brillante l'andamento di Babcock International Group

(Teleborsa) - Bene l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , con un rialzo del 2,71%.



Il trend di Babcock International Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Babcock International Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10,28 sterline. Supporto a 9,95. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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