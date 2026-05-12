Londra: giornata depressa per Babcock International Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , con una flessione del 2,13%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Babcock International Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,06 sterline. Prima resistenza a 10,22. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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