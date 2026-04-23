Londra: andamento negativo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che mostra un decremento del 2,12%.



La tendenza ad una settimana di Babcock International Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Babcock International Group evidenzia un declino dei corsi verso area 11,59 sterline con prima area di resistenza vista a 11,92. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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