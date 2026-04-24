Londra: giornata depressa per Babcock International Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Babcock International Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,52 sterline con tetto rappresentato dall'area 11,74. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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