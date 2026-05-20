Milano 11:49
48.525 +0,35%
Nasdaq 19-mag
28.819 0,00%
Dow Jones 19-mag
49.364 -0,65%
Londra 11:49
10.331 0,00%
Francoforte 11:49
24.475 +0,30%

Londra: risultato positivo per Severn Trent

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Severn Trent
Seduta positiva per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che avanza bene del 2,72%.
Condividi
```