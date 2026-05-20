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Londra: scambi negativi per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Auto Trader Group
Rosso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che sta segnando un calo del 3,48%.
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